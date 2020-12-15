«Сибирский Левша» попал в книгу рекордов России: он написал рассказ в 2 тысячи букв на зернышке риса

Миниатюру новосибирец сделал еще в 2000 году. Фото: Владимир Анискин.

Неожиданный подарок на день рождения получил «сибирский Левша» Владимир Анискин. К 15 декабря ему прислали сертификат рекордсмена Книги рекордов России. Дело в том, что в конце октября микроминиатюрист отправил заявку по своей давней работе — рисовому зернышку, на котором он умудрился выгравировать целый абзац из повести Лескова о Левше.

— Моя заявка на рекорд «Наибольшее количество букв в тексте, нанесенном на рисовом зернышке» удовлетворена. Сегодня получил диплом. Моя первая серьезная работа, выполненная 20 лет назад, занесена в книгу рекордов России! — написал Владимир Анискин на своей странице в соцсетях.

«Живьем» это зернышко можно увидеть в Санкт-Петербурге в музее микроминиатюр «Русский Левша».

Напомним, ранее миниатюрист рассказал КП-Новосибирск что трудился над своей работой 3 месяца. А вот идея зафиксировать свой рекорд к нему пришла только несколько месяцев назад.

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