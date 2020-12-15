Адаптация в другой стране не проблема, если рядом свои

Гулнора Джурабаева, глава Новосибирской региональной общественной организации «Узбекско-Русский национально-культурный центр». Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Премии были удостоены все частные лица и инициативные группы, коммерческие и некоммерческие организации, оперативно отреагировавшие и оказавшие благотворительную и добровольческую помощь в период пандемии 2020 года.

Среди лауреатов оказалась Новосибирская региональная общественная организация «Узбекско-Русский национально-культурный центр», моментально отреагировавшая на ситуацию, которая случилась в апреле с 300 гражданами Узбекистана.

Весной в связи с коронавирусом авиасообщение между Россией и многими странами было прервано. Заложниками ситуации оказались около 300 узбекистанцев.

- Людям не то что некуда было идти - они вообще не знали Новосибирск и не понимали, что делать, - сетует Гулнора Джурабаева, глава НРОО «Узбекско-Русский национально-культурный центр». - Совместно с администрацией Новосибирской области мы оказали ту помощь, которая была нам по силам. Мы вывезли людей с территории аэропорта, обеспечили местом проживания, питанием, разрешительными документами, благодаря которым они смогли бы трудоустроиться. Все граждане Узбекистана чувствовали себя спокойно и защищенно. После этого они смогли найти работу, некоторые живут здесь до сих пор. Кроме того, в аэропорту Толмачево находились дети и женщины. Некоторым людям требовалась медицинская помощь. Эту проблему мы также решили в короткие сроки. Каждый из них, приехав домой, должен обратиться в любое лечебное учреждение Узбекистана, и им предоставят такое же лечение, как в России. Для нас это очень важно.

Помимо помощи в ситуации пандемии у центра есть много других задач. Многие проекты уже эффективно работают. Один из них - «Среда возможностей». Организация помогает родителям из Средней Азии включаться в образовательный процесс новосибирских школ, где учатся билингвы, а также оказывает содействие ученым из НГПУ в разработке научно-методической литературы для родителей-иностранцев и школьных учителей. К тому же центр разъясняет гражданам все изменения в законодательстве, координирует их с юридической точки зрения, проводит форумы, фестивали социокультурной интеграции, национальные праздники и многое другое.