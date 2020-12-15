Погреться решил: новосибирец украл из дорогого бутика шубы на 7 миллионов рублей

Сибиряк вынес из магазина 11 дорогих шуб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 35-летний мужчина ограбил бутик дорогой зимней одежды. Ранним утром он зашел туда, взломав дверь, и, пока его никто не видит, вынес 11 шуб. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 13 декабря в 5:40 мужчина похитил 11 шуб общей стоимостью 7 миллионов рублей. Работница магазина подала заявление в полицию. По подозрению задержали 35-летнего жителя Новосибирска, ранее судимого, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас расследование дела продолжается. Напомним, в начале октября другой новосибирец стащил из торгового центра 6 брюк.

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