В Новосибирске после поджога ларька с петардами возбудили уголовное дело

Поджигатели попали на камеру уличного видеонаблюдения. Фото: предоставлено Иваном Стародубцевым.

После пожара в ларьке с петардами возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом КП-Новосибирск сообщили в полиции.

— В ходе расследования полицейские выяснят обстоятельства преступления. Кроме того, сотрудники полиции установят личности подозреваемых, причастных к поджогу. Сумма ущерба пока неизвестна, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, пожар в ларьке с петардами произошел в ночь с 13 на 14 декабря ЖК «Дивногорский». Как рассказал КП-Новосибирск владелец павильона Иван Стародубцев, он недавно открыл магазин, но уже успел получить угрозы от конкурентов. Мужчина сам нашел поджигателей: их автомобиль, фамилии и домашние адреса. Кстати, виновники пожара попали на камеру уличного видеонаблюдения.

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