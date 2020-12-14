В Новосибирске 79-летняя пенсионерка отбилась от грабителя, напавшего на нее в подъезде

На пенсионерку напал грабитель. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировском районе Новосибирска на 79-летнюю пенсионерку напал грабитель. Это произошло в подъезде дома №51 на улице Вертковская. Со слова пенсионерки, на нее набросился высокий молодой мужчина. Он пытался отобрать у нее сумочку. Но пенсионерка вцепилась в нее, что есть силы. В итоге мужчине пришлось убежать из подъезда с пустыми руками.

— В самой сумочке ничего ценного не было, только очки для зрения. Инцидент произошел вечером 11 декабря, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Мужчину, напавшего на пенсионерку, разыскивают полицейские.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что у дома №239 по улице Зорге грабитель напал на пенсионерку, которая подошла к подъезду своего дома. Он также попытался выхватить сумку. Он с такой силой дернул сумочку, что сломал пенсионерке руку в двух местах. Женщина не успела сообразить, что произошло, как добыча была уже в руках вора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сломал ей руку в нескольких местах»: в Новосибирске на пенсионерку напал мужчина.

Злоумышленник украл у нее сумку. (подробнее)