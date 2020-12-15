Погода в Новосибирске на 15 декабря 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске снова пойдет снег Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 15 декабря 2020 года: на улице будет снежно. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Температура воздуха днем составит -9 — -11 градусов, ночью — -10 — -12. Ожидается облачность с прояснением, ночью небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Будет дуть юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -8 — -13, ночью — -9 — -14, при прояснениях до -22 градусов. Будет также облачно с прояснениями, днем небольшой снег, изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура утром будет -13 градусов, к вечеру поднимется до -9.

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