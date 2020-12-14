В Новосибирске электричка насмерть задавила 24-летнего парня в наушниках

Новосибирец в наушниках погиб под поездом. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Новосибирске вблизи остановки «Морозово» электричка сбила 24-летнего парня. От полученных травм молодой человек скончался. Машинист электропоезда пытался затормозить, когда увидел новосибирца на рельсах, но столкновения избежать не удалось. Это произошло 13 декабря,

— Парень шел в наушниках. Он не слышал предупреждающий сигнал поезда, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В этот же электричка сбила 39-летнего мужчину недалеко от станции «38 километр». Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Центр новых медицинских технологий областного центра.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в начале ноября под колесами поезда погиб 22-летний парень. он разговаривал со знакомой по телефону и проехал нужную станцию. Тогда он вышел на следующей остановке и решил вернуться на грузовом поезде. Но неудачно на него запрыгнул и погиб.

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