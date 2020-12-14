«Не могу открыть окна»: сибирячка подала в суд на соседей, чьи куры сильно воняют

Сибирячка подала в суд на соседей, чьи куры воняют. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировский районный суд обратилась женщина, которую беспокоит запах соседских кур. Новосибирцы выгуливают птиц на участке, который расположен рядом. По словам сибирячки, там скапливается помет от кур и уток: запах стоит такой, что невозможно окна открыть. Ситуация усугубляется весной. Ведь вместе с растаявшим снегом фекалии стекают прямиком на участок женщины. Терпению сибирячки пришел конец. Теперь она пытается найти управу на соседей с хозяйством через суд.

— Кроме того, женщину беспокоит то, что помимо разведения птицы, соседи используют участок для обслуживания большегрузного транспорта. Она просит запретить это делать, — говорится в сообщении суда.

Первое заседание по делу состоится 21 января 2021 года.

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