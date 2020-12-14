Хулиганства выходного дня и расхитители сыра

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

11 декабря в 11.57 по сигналу «пожарная тревога» ГБР ГВАРДИИ прибыла в хостел, расположенный на улице Новогодней. Пожара при осмотре обнаружено не было. Установлено, что сигнализация среагировала на задымление, возникшее из-за забытых на включенной плите подгоревших пельменей.

11 декабря в 21.52 бойцы ГБР по просьбе персонала выпроводили из ресторана на улице Ленина переборщившего с алкоголем посетителя, который, как и свойственно чрезмерно пьяному, приставал к другим гостям заведения и мешал персоналу работать.

11 декабря в 0.07 в баре на Красном проспекте вызванные тревожной кнопкой «гвардейцы» помогли пьяному клиенту рассчитаться по счету при помощи мобильного приложения и покинуть закрывающееся заведение.

12 декабря в 17.12 в магазине хозтоваров на улице Геодезической бойцами ГБР ГВАРДИИ был задержан несовершеннолетний, пытавшийся похитить два флакона женских духов общей стоимостью 1800 рублей. Изъяв у воришки похищенное, передавать подростка в полицию не стали по решению администрации магазина.

12 декабря почти на час задержала закрытие ресторана на Красном проспекте компания из четырех нетрезвых мужчин, не обращавших внимания на просьбы покинуть заведение. В 0.58 вызванные кнопкой тревожной сигнализации бойцы ГБР вывели засидевшихся гостей.

12 и 13 декабря в Новосибирске бойцы ГБР задерживали расхитителей сыра. Мужчина в магазине на улице Блюхера спрятал под одежду пять кусков сыра на общую сумму 900 рублей, а женщина на следующий день в магазине на улице Кошурникова пыталась пронести мимо кассы сыр ровно на 1 тысячу рублей. В присутствии бойцов ГБР оба похитителя были вынуждены рассчитаться за товар, который планировали украсть.

13 декабря в 11.27 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на улице Зорге, - продавцы не могли разбудить пьяного мужчину, уснувшего на входе. Прибывшие бойцы ГБР вызвали «Скорую» и полицию, разбудили и вывели мужчину. От госпитализации он отказался и самостоятельно продолжил свой путь.