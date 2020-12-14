«Я вас заранее предупреждаю»: Андрей Травников пригрозил уволить чиновников за участие в подпольных вечеринках в Новый год

Губернатор пообещал уволить чиновников, которые пойдут на подпольный корпоратив. Фото: правительство НСО

В понедельник, 14 декабря, на оперативно совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал уволить чиновников, которых застанут на подпольных вечеринках. Напомним, в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса ресторанам запрещено работать с 00.00 до 8.00 утра. Выполнение этого требования будут контролировать Роспотребнадзор, минторг и полицейские. Глава региона поручил докладывать ему о нарушениях.

— Представители органов власти должны демонстрировать дисциплинированность при соблюдении ограничительных мер. Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения, — заявил Андрей Травников.

Напомним, на этом же оперативном совещании разрешили возобновить работу фудкортов и кинотеатров в торговых центрах. Однако, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Фудкорты и кинозалы закрыли с 16 до 30 ноября, однако позже этот срок был продлен.

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