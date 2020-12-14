Под Новосибирском трактор упал с моста в воду: погиб 30-летний механизатор

Механизатор утонул вместе с трактором, упавшим с моста в реку. Фото: ОГИБДД

Вблизи села Чупино Новосибирской области погиб 30-летний механизатор сельхозпредприятия. Мужчина ехал на тракторе «Беларусь» по технологической дороге со стороны базы производственного хозяйства. Недалеко от автодороги «Александровка-Верх-Ики». На мосту через реку Каменушка машина упала в воду. Сибиряк утонул вместе с трактором. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Это произошло 13 декабря в 10.30. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, в ДТП погибла 22-летняя девушка. Авария произошла в Бердске. Автомобилистка съехала с дороге в кювет, где врезалась в забор. От полученных травм она погибла до приезда врачей.

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