Найти точки соприкосновения со СМИ в формировании инклюзивной культуры

В Общественной палате обсудили вопрос формирования инклюзивной культуры в СМИ. Фото: Анастасия ПУТИНЦЕВА

Поэтому создать комфортные условия жизни в определенной степени удается. А вот добиться понимания, что инвалиды - такие же люди, как все, сложнее. И СМИ - главная площадка для формирования такого образа. Подробно обсудили этот острый вопрос 8 декабря на заседании комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям. Основная тема: «Роль СМИ в формировании инклюзивной культуры». Работа прошла в дистанционном формате. На связи с Общественной палатой присутствовали главные редакторы газет «Советская Сибирь», «Краснозерская новь», «Сельская правда», представители власти, представители общественных организаций.

Ирина Федорова, председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям, подробно рассказала, с какими проблемами приходится сталкиваться при интеграции инвалидов в общество:

- Когда речь идет о проектах, которые предполагают нахождение в одном пространстве людей обычных и людей с ограниченными возможностями, то порой отношения обостряются. Обычным людям сложнее воспринимать рядом с собой тех, кто на них не похож. Обсуждать со стороны - это один вопрос. А если мы говорим о совместном проживании, то информация, материалы по этой тематике не вспоминаются, теряются.

Елена Воликова, журналист НООО «Социальное партнерство», уверена, что говорить в СМИ о людях с ограниченными возможностями необходимо:

- Эта тема - кладезь журналистского поиска. Люди с ограниченными возможностями слабы и сильны одновременно. Если журналист готов это видеть, готов работать, то могут появиться достойные материалы. И я знаю, что многие журналисты пишут такие тексты. Но мне кажется, нет единого информационного поля, человеческого поля. И никакие законы, кроме нравственного, не могут заставить ни журналистов, ни еще кого-то действовать каким-то определенным образом. Что-то изменится только тогда, когда у людей будет потребность говорить на эту тему.

Освещать эту тему возможно не на всех площадках, а лишь на государственных. Например, в некоторых районных газетах журналисты регулярно пишут о людях с ограниченными возможностями. Есть журналисты, которые помогают своим героям устроить жизнь - найти средства на операцию, адаптироваться в учебных заведениях, переехать в населенный пункт с доступной для инвалидов инфраструктурой. Коммерческие СМИ не всегда имеют возможность размещать подобные материалы. Не секрет - многие коммерческие издания выживают за счет рекламы или получения грантов. Поэтому в Общественной палате предложили рассмотреть вопрос возможности организации конкурса для СМИ, чтобы стимулировать освещение проблем толерантного отношения к инвалидам и инклюзивной культуры в СМИ.