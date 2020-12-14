Сибирячку по ошибке признали умершей: врачи объяснили, как так получилось

В больнице живую сибирячку по ошибке признали умершей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске маму двоих детей по ошибке признали умершей. Об этом женщина узнала, когда пришла получить пособия на детей. Оказывается, врачи перепутали ее с однофамилицей, которая скончалась в больнице №25 еще в июле 2020 года. Сибирячка обратилась в областную прокуратуру с жалобой.

— У женщин полностью совпали фамилия, имя и отчество. Запись акта о смерти внесена на основании медицинского свидетельства, выданного Городской клинической больницей № 25» Калининский район, — говорится в сообщении прокуратуры.

По иску прокурора суд обязал ЗАГС исключить запись о смерти женщины. На этом дело не закончилось. Теперь прокуратура проверит больницу, в которой допустили ошибку.

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