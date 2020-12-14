Новосибирский продавец, который столкнул школьника с крыльца, попал под следствие

В отношении продавца возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В отношении 46-летнего продавца, который столкнул школьника с крыльца магазина в Новосибирске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области

— По версии следствия, днем 12 декабря подозреваемый, находясь на крыльце у входа в магазин по улице Каменская, 74 поссорился с 14-летним подростком и толкнул его. Мальчик упал с крыльца и получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится в больнице, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следствие СКР просит откликнуться всех очевидцев и водителей, проезжавших мимо места происшествия с 15:30 до 17:40. Если у вас есть фото- и видеоматериалы, или вам что-либо известно о событиях, просьба сообщить старшему следователю Железнодорожного следственного отдела СУ СКР по НСО Каржовой Кристине Игоревне по телефону: 8-913-718-34-48 либо дежурному по номеру 8(383)203-57-39.

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