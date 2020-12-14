Роман Власов посвятил победу на Кубке мира своему тренеру Виктору Кузнецову

Фото с сайта: unitedworldwrestling.org

- Роман Власов одержал важную победу на представительном турнире планетарного уровня и доказал, что обладает мастерством, силой, волей и большим желанием побеждать, - так прокомментировал выступление нашего земляка трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Победу на Кубке мира Роман Власов посвятил своему наставнику - заслуженному тренеру РСФСР, СССР и России Виктору Михайловичу Кузнецову. Золото Власова - лучший подарок тренеру победителей в честь 79-летия, которое Виктор Кузнецов отмечает сегодня, 14 декабря.

Роман Власов. Фото с сайта: @vlasovroma90

Напомним, что индивидуальный Кубок мира организован вместо чемпионата мира, который планировалось провести в эти же сроки в Белграде. Ряд национальных федераций спортивной борьбы не смогли отправить своих представителей в Сербию из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее на соревновательных коврах можно увидеть много титулованных и знаменитых атлетов, в Сербии выступают лучшие борцы мира, поэтому цена победы весьма высока.