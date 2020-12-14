Названа причина пожара в приюте для животных «Верность» в Новосибирске

Стала известна причина пожара в приюте "Верность". Фото: ГУ МЧС по НСО.

Стало известна причина пожара в приюте для животных «Верность» в Новосибирске. Здание приюта загорелось 13 декабря, в огне погибли 6 собак.

— Дознаватели МЧС установили, что пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск пояснили, что рядом с печью находился предмет из горючих материалов, который воспламенился от жара.

Напомним, днем 13 декабря в приюте загорелась одноэтажная постройка. Пожарные потушили открытый огонь за 14 минут и больше часа разбирали и проливали водой конструкции обгоревшего здания. Стало известно, что работники приюта эвакуировали 133 собак, еще 30 были спасены пожарными. Оставшиеся животные разбежались по улицам.

Теперь зоозащитники просят помощи у неравнодушных сибиряков: собакам нужна еда и миски.

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