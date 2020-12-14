Работа фудкортов и кинотеатров в Новосибирске с 14 декабря 2020 года: какие ограничения будут

Работу фудкортов и кинотеатров в ТЦ возобновят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа фудкортов и кинотеатров в Новосибирске с 14 декабря 2020 года: стало известно, при каких условиях их откроют. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

— Кинотеатрам и фудкортам в торгово-развлекательных центрах разрешат работать. На фудкортах необходимо соблюдать социальную дистанцию, в зоне обслуживания одновременно не должно быть более 50 человек, при рассаживании за столами необходимо, чтобы на одного человека приходился не меньше 4 квадратных метров. Заполняемость залов кинотеатров — не более 50 %, — сообщили региональном правительстве.

Вопрос об открытии фудкортов и кинотеатров дополнительно обсудят на совещании.

Напомним, ранее фудкорты и кинозалы закрывали с 16 до 30 ноября, однако позже этот срок был продлен.

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