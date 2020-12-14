В Новосибирске коронавирусом заболели еще 170 человек за сутки

Еще 170 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 14 декабря, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 170 человек, из них — 16 детей. Выздоровели за сутки еще 96 человек.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 25 136 человек, из них — 1 511 детей. 20 738 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 839 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 166 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 40 пациентов.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 38 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 657 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 346 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 996 076 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 5 028 жителей области, для 76 088 человек меднаблюдение окончено.

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