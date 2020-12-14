В Новосибирске от коронавируса скончались еще 6 пациентов: что о них известно

От коронавируса скончались еще 6 человек за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 14 ноября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 6 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это двое мужчин 64 и 78 лет и 4 женщины в возрасте 47 лет, 62 года, 70 лет и 82 года. В сумме с начала пандемии умерли 839 человек, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 166 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 40 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 25 136 человек, в том числе инфицирован 1 511 детей. Выздоровели в сумме 20 738 пациентов.

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