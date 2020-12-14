Олимпийский чемпион Роман Власов выиграл Кубок мира-2020

Роман Власов завоевал Кубок мира-2020. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

30-летний новосибирец Роман Власов стал победителем Кубка мира-2020 по спортивной борьбе в категории до 77 кг. В финале турнира, проходившего в Сербии 13 декабря, он победил борца из Венгрии Золтана Леваи со счетом 6:1. Таким образом Роман Власов завоевал третью золотую медаль чемпионата мира.

Роман Власов — двукратный Олимпийский чемпион, победитель Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Еще две золотые медали он получил на чемпионатах мира и еще четыре — на чемпионатах Европы.

На этом же чемпионате россияне Эмин Сефершаев и Назир Абдуллаев завоевали золотые медали в других весовых категориях — до 55 и 67 кг.

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