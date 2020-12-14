«Хотел другу деньги послать»: 29-летний сибиряк продал на запчасти чужую «Тойоту» прямо с парковки

Деньгами мужчина хотел помочь другу, сидящему в тюрьме. Фото: Андрей КОПАЛОВ

29-летний безработный житель Бердска угнал чужую «Тойоту Висту» с парковки возле общежития. Позже он продал автомобиль на металлобазу.

Владелец машины, не найдя возле дома свою иномарку, тут же обратился в полицию.

— Заявление поступило 24 ноября. Полиция установила и задержала подозреваемого, ранее судимого за угон, кражу, разбой и грабеж. Выяснилось, что мужчина похитил автомобиль ради денег, часть которых хотел переслать 36-летнему знакомому, сидящему в тюрьме за грабеж. Сибиряк продал машину водителю эвакуатора, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Позже автомобиль нашли на металлобазе в Искитиме, уже разобранный на запчасти. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сейчас вора заключили под стражу и проводят дальнейшее расследование.

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