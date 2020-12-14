Пробки в Новосибирске 14 декабря 2020 года: утро началось с 7-балльных заторов

Утро понедельника началось с 7-балльных пробок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 14 декабря 2020 года: в нескольких районах города образовались большие заторы, водители несколько минут не могут сдвинутся с места.

Проезд затруднен на Октябрьском мосту в сторону левого берега, на улицах Немировича-Данченко, Котовского, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Большой и на проезде Энергетиков. На правом берегу автомобилисты застряли на улице Большевистской и на Красном проспекте.

Водители жалуются на то, что по улицам трудно проехать. Фото: "2Гис".

— Только подумаешь, что пробок не будет, обязательно кто-нибудь встанет.

— Пробок больше, чем показывают на карте.

— Светофор работает плохо, 5 минут стоим ждем, — пишут они в «2Гис».

Сервис «2Гис» оценил уровень пробок на дорогах в 7 баллов.

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