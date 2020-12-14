Гремело на всю округу: в Новосибирске загорелся киоск с петардами

Сибиряков разбудил грохот фейерверков, вылетающих из киоска. Фото: стоп-кадр.
Ночью в понедельник, 14 декабря, жителей микрорайона «Дивногорский» разбудил грохот фейерверков. Произошло это из-за того, что вспыхнул киоск на улице Большой — огонь поджег петарды, которые массово начали вылетать в разные стороны. К счастью, никто от этого не пострадал.
— Сообщение о пожаре поступило в 2:13. Горел киоск по продаже пиротехники. В течение 9 минут открытое горение было ликвидировано. Полностью огонь потушили к 3:00. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
Напомним, в воскресенье, 13 декабря, в Новосибирске загорелся приют для собак «Верность». К сожалению, не всем животным удалось спастись: 6 собак погибли в пожаре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«У нас было 180 собак...»: стали известны подробности пожара в новосибирском приюте для животных «Верность»
Некоторые животные погибли, многие собаки в испуге разбежались по округе (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru