Гремело на всю округу: в Новосибирске загорелся киоск с петардами

Сибиряков разбудил грохот фейерверков, вылетающих из киоска. Фото: стоп-кадр.

Ночью в понедельник, 14 декабря, жителей микрорайона «Дивногорский» разбудил грохот фейерверков. Произошло это из-за того, что вспыхнул киоск на улице Большой — огонь поджег петарды, которые массово начали вылетать в разные стороны. К счастью, никто от этого не пострадал.

— Сообщение о пожаре поступило в 2:13. Горел киоск по продаже пиротехники. В течение 9 минут открытое горение было ликвидировано. Полностью огонь потушили к 3:00. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Напомним, в воскресенье, 13 декабря, в Новосибирске загорелся приют для собак «Верность». К сожалению, не всем животным удалось спастись: 6 собак погибли в пожаре.

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