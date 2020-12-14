«Не смог досмотреть игру, нервы сдали»: «Сибирь» проиграла в мачте башкирскому «Салавату Юлаеву»

ХК "Сибирь" проиграли "Салавату Юлаеву". Фото: hc_sibir.

Хоккейная команда «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» из Башкортостана в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сибиряки уступили сопернику со счетом 1:3.

Встреча прошла 13 декабря на стадионе «Уфа Арена».

Единственную шайбу в ворота соперника закинул игрок «Сибири» Виктор Комаров. Три остальные забросил «Салават» в первом и втором периоде. К сожалению, отыграться в третьем периоде сибирские хоккеисты не смогли.

Болельщиков ХК «Сибирь» поражение команды очень расстроило.

— Не смог досмотреть игру, нервы сдали.

— Все ок, сыграли неплохо, просто еще одно звено нужно усилить.

— Будем только надеяться и верить, может прорвет на победы-то, — пишут они в комментариях.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоится 22 декабря в Новосибирске, «Сибирь» встретится с хабаровским «Амуром».

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