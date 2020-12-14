Общественный транспорт в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года: как изменится расписание автобусов и троллейбусов в новогодние праздники

Автобусы и троллейбусы будут реже ходить в новогодние праздники Фото: Евгения ГУСЕВА

Как будет ходить обзественный транспорт в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года - важный вопрос, который волнует горожан. На него ответили в мэрии Новосибирска.

— В дни новогодних праздников наземный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. Это касается работы муниципальных, региональных и частных перевозчиков в городской черте. В графике выходного дня предусмотрено сокращение количества рейсов почти на треть, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.

Это значит, что интервалы ожидания транспорта будут увеличены.

— Кроме этого, 1, 2 и 7 января 2021 года планируется снизить выпуск подвижного состава наземного пассажирского транспорта на линию от плана выходного дня, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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