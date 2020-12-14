Общественный транспорт в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года: как изменится расписание автобусов и троллейбусов в новогодние праздники

Автобусы и троллейбусы будут реже ходить в новогодние праздники
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как будет ходить обзественный транспорт в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года - важный вопрос, который волнует горожан. На него ответили в мэрии Новосибирска.
— В дни новогодних праздников наземный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. Это касается работы муниципальных, региональных и частных перевозчиков в городской черте. В графике выходного дня предусмотрено сокращение количества рейсов почти на треть, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.
Это значит, что интервалы ожидания транспорта будут увеличены.
— Кроме этого, 1, 2 и 7 января 2021 года планируется снизить выпуск подвижного состава наземного пассажирского транспорта на линию от плана выходного дня, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работа метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года: до скольки можно будет уехать домой в Новый год
Рассказываем, как будет работать метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года (подробнее)
Общественный транспорт в Новосибирске 31 декабря 2020 года: как будет работать, до сколько можно будет уехать домой в Новый год
Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Новосибирске 31 декабря 2020 года (подробнее)