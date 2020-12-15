Работа метро в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года: сколько придется ждать поездов

Интервал движения поездов увеличится Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мэрии Новосибирска обнародовали,какой будет работа метро в Новосибирске с 1 по 10 января 2021 года.

— В дни новогодних праздников новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. В графике выходного дня предусмотрено сокращение количества рейсов, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.

По данным сайта Новосибирского метрополитена, график выходного дня предусматривает увеличение интервала движения поездов на Ленинской и Дзержинской линиях до 6 минут. Кроме того, ранее метрополитен уже увеличивал интервал ожидания первого и последнего поезда до 8 — 14 минут (Ленинская линия) и 9 — 14 минут (Дзержинская линия).

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