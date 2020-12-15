Сближение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года в Новосибирске: когда и где лучше наблюдать

Юпитер тесно сблизится с Сатурном впервые за 800 лет
Фото: Олег ПЕТРОВ
Сибиряки увидят редкое явление — сближение Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года в Новосибирске. Ученые говорят, что предыдущий шанс для наблюдателя с Земли увидеть планеты так близко был 800 лет назад.
— Сближение можно будет заметить без телескопа: такие сближения называются «тесными», — рассказал КП-Новосибирск специалист Новосибирского планетария Олег Кашин.
Астрономы советуют — лучше смотреть на редкое сближение планет за чертой города, где нет городской подсветки. Юпитер и Сатурн являются вечерними планетами, их можно будет заметить сразу после захода Солнца в юго-западном направлении у горизонта.
— Юпитер догоняет Сатурн раз в 20 лет, но каждый раз положение Земли не давало видеть это явление так близко. Если позволит погода,мы сможем стать свидетелями этого редкого явления. В противном случае придется ждать повторения подобной конфигурации планет до 15 марта 2080 года, — сообщил Олег Кашин.
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