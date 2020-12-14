Погода в Новосибирске на 14 декабря 2020 года: на дорогах будет скользко

На улицах снова будет гололед и изморозь Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 14 декабря 2020 года: стоит быть аккуратнее, поскольку синоптики предупредили о снежных заносах на дорогах и гололедице.

— Температура воздуха днем составит -8 — -10 градусов, ночью — -13 — -15. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -7 — -12, ночью — -11 — -16, при прояснениях до -21 градусов. Будет также облачно с прояснениями, днем небольшой снег, изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура утром будет -12 градусов, к вечеру поднимется до -8.

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