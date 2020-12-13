«Жалею, что о многом его не расспросила»: внучка ищет университетскую фотографию своего прадеда в Новосибирске

Фотография немного выцвела и порвана по краям. Фото: личный архив героя.

Жительница Санкт-Петербурга Марина Щепилова ищет одногруппников своего прадедушки. Ей нужна фотография их выпуска.

— Мой прадед Дмитрий Щепилов учился в Новосибирске в 1938-1939 годах на курсах киномеханика. После его смерти я разбирала фотографии, сканировала их. Нашла кадр их выпуска, но она уже в непотребном состоянии, — рассказала КП-Новосибирск Марина. - Жалею, что о многом его не расспросила.

Видно, что фотография сильно пожелтела, почти выцвела и края все оборваны. Марина хочет сделать альбом в память о своем родственнике. Именно для этого ей нужна целая фотография того времени.

— Я уже писала в Новосибирские архивы, но там либо мне ничего не отвечали, либо говорили, что у них такой нет, — говорит женщина.

Уважаемые читатели, если у вас есть такая фотография, либо вы узнали на ней своего родственника сообщите в редакцию по телефону — 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp)

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