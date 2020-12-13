В Новосибирске в квартире пенсионеров загорелась кухня: пожилых людей спасли пожарные

Пожарные потушили огонь за 24 минуты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня днем, 13 декабря, в одном из домов на улице Зорге загорелась квартира на втором этаже. ЧП произошло в Кировском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В течение шести минут с момента выезда первые пожарные расчеты были на месте происшествия. В это время из окон шел дым, — сообщают в региональной пресс-службе.

Спасатели вывели из дома 25 человек. Из горящей квартиры пожарные спасли пожилую пару — женщину и мужчину.

— В течение 24 минут открытое горение ликвидировали. Очаг пожара находился на кухне. Предварительная площадь пожара 23 квадратных метра, — уточнили в МЧС.

Пенсионеров передали в руки бригаде скорой помощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что сегодня днем около 14.00 загорелся приют для бездомных животных. В огне погибло шесть собак.

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