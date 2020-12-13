В Новосибирске за сутки семь человек умерли от коронавируса: что о них известно

Среди умерших трое мужчин и четыре женщины.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске еще семь человек скончались от COVID-19. Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области.
— Среди умерших мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 87 лет и женщины в возрасте 43 года, 48 лет, 53 года и 81 год. Всего в регионе сначала вспышки коронавируса умерли 833 человека, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находятся 178 человек. Еще 37 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ,
За минувшие сутки в районные больницы было доставлено больше тысячи человек. У многих из них подозревают коронавирус.
Напомним, что вчера стало известно вчера за сутки от коронавируса скончалось шесть пациентов. Самой молодой жертве болезни было 30 лет.
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