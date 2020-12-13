В Новосибирске за сутки 168 человек заразились коронавирусом: среди них 5 детей

В больницы госпитализированы 36 детей.
Фото: Александр ГЛУЗ
За сутки в Новосибирске еще у 168 человек выявили COVID-19. Среди заболевших пятеро детей. Об этом сообщает Новосибирский оперштаб.
— С начала вспышки коронавируса, в регионе зарегистрировано 24 966 случаев. В том числе у 1 495 детей, — приводят новые цифры в опершатбе. — 20 642 человека выписаны с выздоровлением.
В больницы госпитализировали 36 детей. В инфекционных стационарах находятся больше двух тысячи взрослых.
На сегодняшний день под наблюдением находятся больше четырех тысяч сибиряков.
Напомним, что в Новосибирской области масочный режим продлен до весны 2021 года. Он действует во всех общественных местах: транспорт, бизнес-центры, метро, магазины.
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