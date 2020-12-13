Мертвую девушку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Тело девушки нашли под балконами многоэтажки. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Рано утром 13 декабря соседи заметили под окнами дома тело молодой женщины. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицию, но спасти ее не удалось. К моменту приезда оперативной группы, сибирячка была уже мертва.

Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет.

— Около 8 часов утра возле дома по улице Бронная в Кировском районе города Новосибирска обнаружено тело 22-летней девушки, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Перед смертью она находилась всю ночь в своей съемной квартире на 9 этаже.

В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены соседи.

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