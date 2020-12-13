«Почему вода голубая?»: новосибирцев смутил странный цвет реки Камышенки

Местные жители пожаловались, что в речке изменился цвет воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на необычный цвет малой реки Камышенки в Новосибирске. По ее словам, в воду сбрасывают отходы.

— Кто-нибудь знает, что сливают в Камышенский ручей и почему он голубого цвета? Просто ходим из жилмассива «Ключевого» к педуниверситету через него на работу и в школу. Сейчас снова ручей разлился и перейти через него невозможно, — написала сибирячка в группе «Выборная Online».

Жители Первомайского района рассказали, что зимой при относительном потеплении вода в речке разливается. Однако никто не смог сказать, почему вода сменила цвет.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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