Погода в Новосибирске 13 декабря 2020 года: синоптики предупредили о гололеде на дорогах

Возможно, весь день будет идти снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске 13 декабря 2020 года обещает быть теплой и слегка снежной. Об этом сообщают сибирские синоптики.
— В первой половине дня без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -11, -13 С. На дорогах местами гололедица, — передает последние данные «Западно-Сибирское УГМС». — Ночью столбик термометра может опуститься до -20 градусов.
В области будет облачно и с небольшими осадками. В некоторых районах пройдет снег. Столбик термометра опустится до — 13 градусов.
По данным сервиса «Яндекс. Погода» весь день в Новосибирске будет идти снег. Температура опустится до — 12 градусов и не будет меняться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru