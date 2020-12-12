«Полицейский доставлен с ушибами»: у активистов произошел конфликт с МВД из-за запуска коптера

Конфликт разгорелся на площади Ленина из-за запуска коптера. Фото: www.facebook.com/samopisec Фото: СОЦСЕТИ

Запуск квадрокоптера в центре Новосибирска обернулся скандалом. И, очень похоже, приведет к возбуждению уголовного дела.

- 12 декабря сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на площади Ленина. Граждане осуществили несанкционированный запуск квадрокоптера. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий они не реагировали, вели себя агрессивно, целенаправленно создавали конфликтную ситуацию. В том числе нанесли одному из сотрудников телесные повреждения, - сообщил КП-Новосибирск представитель областного управления МВД России Артем Аверин.

По словам нашего собеседника, у полицейского зафиксированы ушибы. Он, тем не менее, продолжил службу.

- В ближайший отдел полиции для разбирательства доставлено шестеро граждан. По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции собраны материалы, которые направлены в следственные органы СКР для проведения проверки, - добавил Аверин.

Судя по всему, с этим же фактом связаны посты в сети Facebook новосибирского видеоблогера Тимура Ханова.

«Полицейские забрали у меня квадрокоптер за полет над катком, похожим на **р», - написал в сети блогер.

Он также выложил видео, на котором видно, как с сотрудниками МВД он проходит в помещение поста полиции. При этом слышно, что сам Ханов ведет себя спокойно, но раздаются громкие крики его спутников.

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