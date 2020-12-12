ДТП в Новосибирске: микроавтобус смяло от удара об столб, внутри зажало человека

Автобус врезался в столб с рекламой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Ленинском районе Новосибирска микроавтобус с пассажирами врезался в столб с рекламным щитом. Авария произошла на проезде Энергетиков рядом с Торговым центром «Лента».

«От удара переднюю часть автомобиля смяло и зажало одного из находившихся в нем людей», - сообщает паблик «АСТ-54».

На место приехали полицейские, пожарные, сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы и скорой помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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