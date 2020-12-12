В Новосибирске бот помогает прокуратуре бороться с коррупцией

Выявлять коррупцию в Новосибирске помогает бот. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бот помогает прокуратуре выявлять признаки коррупции. Специальная программа проходит тестирование уже не первый месяц, и со временем становится все совершенней.

- У нас активно внедряется компьютерная программа, которая сейчас обучается проверке нормативно-правовых актов на наличие коррупциогенных факторов. Работает в тестовом режиме, мы загружаем акты, обучаем ее. Если в начале года были сложности в работе программы, то постепенно она обучается, - рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павел Илык.

Собеседник добавил, что сотрудники ведомства уже фиксировали нарушения, которые нашла программа.

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