В Новосибирске бот помогает прокуратуре бороться с коррупцией

Выявлять коррупцию в Новосибирске помогает бот.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Бот помогает прокуратуре выявлять признаки коррупции. Специальная программа проходит тестирование уже не первый месяц, и со временем становится все совершенней.
- У нас активно внедряется компьютерная программа, которая сейчас обучается проверке нормативно-правовых актов на наличие коррупциогенных факторов. Работает в тестовом режиме, мы загружаем акты, обучаем ее. Если в начале года были сложности в работе программы, то постепенно она обучается, - рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павел Илык.
Собеседник добавил, что сотрудники ведомства уже фиксировали нарушения, которые нашла программа.
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