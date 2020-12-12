Двухлетняя девочка стала пленницей иномарки в Новосибирске

Девочка даже не поняла, что была пленницей автомобиля. Фото: МАСС

Маленькая жительница Новосибирска стоические перенесла спасательную операцию, в эпицентре которой оказалась сама. Девочку, которой всего два года, в машине оставила мама. Когда вернулась после недолгого отсутствия, спохватилась: двери «Тойоты» заблокированы. Мамаша поспешила вызвать спасателей.

- На телефон оперативного дежурного МАСС позвонила женщина с просьбой оказать ей помощь. На парковке возле магазина у нее заблокировались двери салона автомобиля, внутри находится ее дочка 2018 года рождения, - описывает инцидент Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Чтобы вызволить ребенка из машины на проезде Энергетиков, спасателям понадобились считанные минуты.

- Девочка не испугалась и не плакала. В медицинской помощи она не нуждается, - подводят итог спасатели.

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