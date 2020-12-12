На пешеходном переходе в Новосибирске иномарка сбила 6-летнего ребенка

На улице Серебрениковской ребенок попал под машину. Фото: ГИБДД.

В Новосибирске иномарка сбила людей, которые переходили дорогу по «зебре». 33-летний водитель управлял «Рено Логан», под колеса его машины попал, в том числе, шестилетний ребенок.

- Пострадал ребенок (мальчик) 2014 года рождения, доставлен в лечебное учреждение. На месте работает экипаж, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

ДТП случилось на улице Серебрениковской, машина ехала от Октябрьской магистрали в сторону улицы Сибревкома.

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