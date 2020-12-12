30 тысяч за авто: замначальника отдела судебных приставов получила приговор за взятку

Заместитель начальника отдела судебных приставов по Калининскому району получила приговор за взятку Фото: СОЦСЕТИ

Заместитель начальника отдела судебных приставов по Калининскому району получила приговор за взятку. Деньги она брала за то, чтобы освободить из под ареста автомобиль должника.

- Варданян получила от гражданина взятку в размере 30 000 рублей за снятие ареста, наложенного судебными приставами в рамках исполнительного производства на транспортное средство, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Нина Симухина.

Суд дал Асмик Варданян 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. А деньги конфискованы в доход государства.

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