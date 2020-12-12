Каждый третий новосибирец готов стать дружинником за дополнительные выходные

Власти спрашивают мнения горожан о работе народных дружин. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Готовы ли жители Новосибирска пополнять ряды дружинников? Чем нужно заниматься в них? Об этом и не только мэрия Новосибирска спрашивает жителей в объявленном на сайте города опросе. Он запущен 3 декабря, а 17-го – должен закончиться.

Первые сто человек уже ответили на вопросы, КП-Новосибирск публикует наиболее интересные, с точки зрения издания, результаты.

6,93% опрошенных считает, что в полномочия дружинников входит проверка документы у лиц, прибывших из ближнего зарубежья, с составлением протоколов об административных правонарушениях.

31,68% полагает, что дружинникам, помимо прочего, нужно участвовать в рейдах по проверке чердаков и подвалов на наличие замков.

17,82% опрошенных отрицательно относятся к возрождению народных дружин в Новосибирске.

35,64% сказали, что в Новосибирске заметно присутствие дружинников.

34,65% готовы вступить в дружину за дополнительные выходные.

53,47% готово участвовать радио повышение уровня безопасности в городе.

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