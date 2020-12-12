Еще у 169 жителей Новосибирской области нашли коронавирус

Оперативный штаб региона обновил официальную статистику по ситуации с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в регионе прибавилось 169 официальных диагнозов COVID-19. Общее количество официально зарегистрированных больных в области приблизилось к 25 тысяч человек.

При этом выздоровело за сутки 224 пациента.

- В отделениях интенсивной терапии находятся 180 человек. На ИВЛ – 42 пациента. Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 512, - сообщает оперативный штаб региона.

По официальным данным, за сутки от ковида умерло шесть человек.

Напомним, что официальная статистика вызывает скепсис и жесткую критику ряда новосибирских медиков. Так, в частности, руководители частных клиник, проводящих ПЦР-диагностику и проверку людей на наличие антител, утверждают, что больных в регионе намного больше, чем по данным оперштаба.

При этом, заместитель министра здравоохранения Елена Аксенов, отвечая на вопрос КП-Новосибирск, призналась, что официальная статистика не учитывает результаты тестирования на наличие антител.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирский минздрав признал, что учитывает в ковид-статистике не все тесты

Среди медиков разгорелся горячий спор о методах борьбы с коронавирусом. Зато прояснились некоторые факты о том, как регион переживает пандемию (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru