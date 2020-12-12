От коронавируса в Новосибирске умерла 30-летняя женщина

Оперштаб выдал обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Новосибирске. Фото: Артем ЛЕНЦ

Оперативный штаб Новосибирской области объявил официальные данные о ситуации с коронавирусом за прошедшие сутки. Судя по этим сведениям, самой молодой жертве болезни на этот раз – 30 лет.

- Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 57 лет, 71 год и женщины в возрасте 30 лет, 65 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 826 человек.

Также оперативный штаб сообщает, что в отделениях интенсивной терапии находятся 180 человек. При этом 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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