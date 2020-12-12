Голые, но опасные: из-за пандемии новосибирцы проговаривают стриптизерам новое условие

У клиентов стриптиза появилось новое пожелание. Фото: Влад КОМЯКОВ

Правила социальной дистанции стали входить даже в самые деликатные виды искусства, такие, как стриптиз.

Организатор мероприятий Денис Достовалов говорит, что некоторые клиенты, заказывая стриптиз, заранее оговаривают условие не приближения.

- Артист, танцуя стриптиз, бывает, близко работает. Теперь с клиентами это обговаривается, поступают пожелания, чтобы не было такого близкого контакта, как раньше, - рассказал Достовалов КП-Новосибирск.

Он отметил, что к таким пожеланиям артисты, конечно, относятся внимательно и соблюдают их.

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