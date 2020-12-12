Работники новосибирской розницы признались, какую цену накручивают на товар

Облстат обнародовал данные о торговой наценке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Товар в розничной торговле стоит, безусловно, дороже, чем магазины закупают его у поставщиков. Это очевидно. Но какую торговую наценку делают руководители предприятий? Официальные данные об этом обнародовал облстат.

- По оценке руководителей, средний уровень торговой наценки в IV квартале 2020 года составил 40%. При этом большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли, - сообщает облстат.

Кроме этого, представители розничных предприятий назвали, какая наценка может быть минимальной, чтобы розница не работала в убыток. Назвали и максимальную с их точки зрения планку накрутки.

- Среди опрошенных респондентов более 50% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%, - говорится в сообщении экспертов по статистике.

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