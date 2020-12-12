Новосибирского хирурга будут судить за то, что приписывал людям несуществующие у них заболевания

Врач приписывал людям несуществующие у них болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура передала в суд дело новосибирского хирурга, которого обвиняют в многочисленных преступлениях. Правоохранители говорят, что, заведуя отделением в горбольнице больнице №4, врач занимался мошенничеством и подлогом, брал мелкие взятки. В частности это заключалось в том, что медик выписывал фиктивные больничные.

- Установлено, что в период с 2017 по 2019 годы Гусейнов, являясь должностным лицом, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ГБУЗ НСО «Городская больница № 4». Кроме того, за денежные средства выдал ряду лиц листки временной нетрудоспособности, в которые внес заведомо ложные сведения о наличии у указанных лиц заболевания, предоставляющего право на освобождение от работы по причине временной нетрудоспособности, - рассказала Радио «Комсомольская правда» помощник прокурора Калининского района Нина Симухина.

По ее словам, обвиняемый полностью признал вину.

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