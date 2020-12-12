На видео попал удивительный разбойник. Угрожая пистолетом, он забрал у жертвы лишь 1450 рублей

Разбойник так и не показал камерам своего лица. Фото: МВД

МВД просит жителей помочь в розыске преступника. Угрожая оружием, он похитил деньги в торговом павильоне еще 26 октября, но до сих пор не найден. Более того, не известна личность того, кто явился за чужими деньгами ровно в пять ночи.

- С применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук, - сообщает о преступнике Главное управление МВД России по Новосибирской области. - Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-83-35, 232-10-02 и 8-913-989-00-77. Конфиденциальность гарантируется.

Неизвестного сняли сразу несколько камер видеонаблюдения, но ни одна не сняла его лица – или преступнику очень повезло, или он знал, как передвигаться, чтобы избежать разоблачающего его ракурса.

Еще один удивительный факт: разбойник взял совершенно незначительную сумму при том, что камеры сняли: в кассе было больше денег. К сожалению, на видео, обнародованном МВД, отсутствует звук, который, вероятно, помог бы объяснить странный факт.

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