Погода в Новосибирске на 12 декабря: тепло, как в середине осени

Синоптики прогнозируют Новосибирску тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики считают, что субботний день будет теплым, на 12 декабря прогнозируют Новосибирску температуру -11°С -12°С. Для сибирской зимы это, безусловно, роскошь. Такой тепло обычно бывает в середине осени.

Удовольствие от прогулок может несколько испортить ветер – до 7 метров в секунду. А вот снегопад – портал Gismeteo прогнозирует его на весь субботний день – напротив, может задать хорошее предновогоднее настроение.

Кстати, примерно такую же погоду ожидают синоптики и на ближайшие три дня. А похолодание они прогнозируют на среду.

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