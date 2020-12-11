5-летний мальчик в новосибирском детсаду сломал нос: его толкнули на прогулке

5-летний мальчик сломал нос, ударившись о дерево. Фото: Алена Селезнева

В Новосибирске на прогулке в детском саду 5-летний мальчик сломал себе нос. Медсестра больницы, куда привели ребенка, обратилась в полицию. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В детскую горбольницу поступил 5-летний мальчик с закрытым перелом костей носа без смещения. Выяснилось, что 9 декабря на прогулке в детском саду его толкнул сверстник, от этого ребенок ударился носом о дерево, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Медики назначили мальчику лечение на дому.

Напомним, ранее в селе Толмачево под Новосибирском годовалый малыш отравился суперклеем. Ребенок попал в больницу.

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